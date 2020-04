Immobilier: Une commission d’experts créée pour faire face à la crise Covid-19

La situation actuelle, dans le monde comme sur nos territoires de la Réunion et de Mayotte, impose à tous du recul et du discernement. Cette crise majeure et inédite aura des conséquences lourdes pour tous les acteurs économiques. Les déclarations du président Emmanuel Macron, hier soir, le confirment.



Le Club Immobilier Océan Indien se mobilise déjà pour faire face aux difficultés et engager les adaptations nécessaires.



L’idée est de faire preuve d’un maximum d’anticipation, de réfléchir aux solutions envisageables en fonction de chacun des métiers concernés dans la chaîne de l’Immobilier, premier poste du PIB à la Réunion.



Pour cela, le Club a décidé de créer une commission d’experts qui travaillera sur des éléments de réflexion afin de créer un plan d’actions concret qui sera partagé avec le Préfet.



" Il nous a semblé très important de continuer à échanger, à s’entraider, à partager ensemble les contraintes de chacun de nos métiers. Ici, plus qu’ailleurs, les acteurs de l’aménagement du territoire sont interdépendants. Ainsi, il ne saurait y avoir de décision isolée qui ne serait partagée par tous dans l’intérêt collectif", indique Laurent Guerrier, Président du Club Immobilier Océan Indien.



Une commission d’experts est donc créée dès ce jour pour réfléchir au pendant et à l’après confinement.



Cette commission est présidée par Vincent Lebaliner (INOVISTA) et se compose de :



- Christian Henon (CBo Territoria)

- Nathalie Chan Khu Hine (Notaire)

- Stéphane Sanz (AJ Promotion)

- Vincent Carpentier (VERITAS)

- André Auzet (Banque CEPAC)

- Sébastien Dumesgnil (bureau d’études GETEC)

- Sylvain Guy (Atelier Architectes)

- Jacques Durand (SIDR – Groupe CdC Habitat)

- Georges-Guillaume Louapre-Pottier (MEMENTO)



Plusieurs points seront abordés : Comment reprendre l’activité de chacun bien-sûr, mais au-delà quelles seront les bonnes pratiques à mettre en œuvre afin de se soutenir mutuellement ? Quelles mesures de sécurité prendre ? Quelles solutions mettre en place pour rattraper ce temps confiné ? Comment travailler autrement et différemment ?



Comment accompagner les entreprises et les partenaires qui vont être exsangues, etc. ?

"Réfléchir ensemble à de nouvelles méthodes, de nouveaux usages et, osons le dire, de nouveaux engagements. Des engagements privés et publics, comme un plan d’action soutenu, porteur d’avenir et de sérénité pour les entreprises comme les salariés", explique Vincent Lebaliner, Président de la Commission d’experts crise Covid-19.



La Fédération Française des Clubs Immobiliers et son Président Fabrice Alimi s’inscrit dans cette même démarche de réflexion à laquelle participe le Club Immobilier Océan Indien.



Le Club Immobilier Océan Indien a conscience que demain, tout sera différent. C’est donc dès aujourd’hui qu’il faut agir pour rester un acteur responsable de l’économie du territoire.