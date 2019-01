Importante explosion dans le 9e à Paris, 12 personnes en état d'urgence absolue

Le 12/01/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 321

Une énorme explosion s'est produite ce samedi matin vers 9h dans une boulangerie, rue Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris.



De nombreux riverains de ce quartier résidentiel ont dû être évacués. Sous le choc, ils ont vu les vitres de leur appartement se briser, les portes sortir de leurs gonds: "c’est un carnage, une catastrophe", déclarent certains, comme le souligne nos confrères de BFMTV. Les secousses étaient si fortes que certains ont tout d'abord pensé à un séisme.



L'incendie qui s'est déclenché dans cette boulangerie serait de nature accidentelle. La Préfecture de Police parle d'une fuite de gaz.



Douze personnes seraient dans un état d'urgence absolue, témoigne le Procureur de la République, Rémy Heitz. "Parmi elles, cinq pronostics vitaux sont engagés: ceux de deux pompiers et trois civils", précise BFMTV. Au total, 24 autres personnes auraient été blessées dans cette explosion.



Plusieurs hélicoptères de la sécurité civile, 200 pompiers et une centaine de policiers ont été mobilisés pour intervenir rapidement et s'occuper des personnes sur place. "La situation est maintenant maîtrisée. Le bilan s'annonce lourd", a déclaré Christophe Castaner, Ministre de l'Intérieur.



La ville de Paris a fait l'annonce sur son compte Twitter qu'une"cellule d'accueil a été mise en place à la mairie du 9e arrondissement".