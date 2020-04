"Imposer les congés en plein confinement : Une honte !"

Lundi 13 avril, l'allocution du président de la république commence à 20h02 après les applaudissements de la population aux "héros" de la nation, ces personnels soignants qui en dépit des risques encourus en l'absence de matériel de protection (masques, gel, gants...) continuent de soigner les malades atteints du covid-19.



Ce 13 avril, le président de la république disait même "Il nous faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Sachons sortir des sentiers battus et des idéologies, sachons nous réinventer. Moi, le premier"



Ces "super" fonctionnaires et agents publics que félicite tout le gouvernement, qui sont applaudis le soir à 20 heures par la population, qui ont été si souvent taxés de privilégiés, seraient donc mal reconnus, mal rémunérés ? Enfin, le Président de la République le réalise après 10 ans de gel de salaire et des milliers de suppressions de poste, comment est-ce possible?



Pour FO Fonction Publique, les agents des services publics ne sont pas des héros : un héros n’est pas payé mais seulement acclamé!



Pour FO Fonction Publique, assez de blablabla de ce qu'on va faire "après", les revendications c'est main- tenant. Le gouvernement procède par ordonnance à faire travailler plus les salariés, à ce qu’ils renoncent à leurs congés, à leur temps de travail réglementaire, à s’asseoir sur leurs droits pour une durée indéfinie et quid des revendications?



Pour les agents des services publics, la reconnaissance c'est satisfaire d'urgence les revendications :

-Décontamination des locaux, des tests de dépistage, des masques pour tous avant toute reprise du travail le 11 mai !

-Des embauches en nombre (passage sous statut des agents contractuels et précaires.....) ;

-Des salaires reconnaissant la qualification, et l'augmentation immédiate du point d'indice ;

-Arrêt des plans de privatisation et d'externalisation des services publics ;

-Amélioration des conditions de travail ;

-Retrait de toutes les contre-réformes qui ont liquidé le système des retraites, l'hôpital, l'école publique et la fonction publique.



Si le rôle des agents publics n’est plus à démontrer dans cette crise, publier un décret par ordonnance le 15 avril pour ponctionner 5 jours de congés et 5 jours de RTT au titre de la période d'urgence sanitaire est un mépris pour l’ensemble des personnels ! Cette décision est scandaleuse, inacceptable, indécente ! FO Fonction Publique exige le retrait immédiat de cette ordonnance ! FO Fonction Publique ne peut que déplorer une telle attitude du gouvernement quand le président semblait reconnaître lundi dernier l’engagement des fonctionnaires et la décision de rouvrir les écoles et les établissements scolaires coûte que coûte qui n'a qu'un seul but : libérer les parents salariés pour qu’ils retournent travailler, peu importe le coût humain.



Pour FO Fonction Publique : La santé avant l’économie ! Plutôt que d’utiliser l’état d’urgence pour amputer les droits de salariés, le gouvernement devrait s’occuper de fournir les masques homologués et les tests de dépistage pour tous, sans lesquels il n’y aura pas de "reprise" à partir du 11 mai ! Les droits de retrait s’exerceront et des préavis de grève sont d’ores-et-déjà déposés !

Fait à Saint-Denis, le 17 avril 2020

Janick Cidney

Secrétaire général



