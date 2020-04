Impôts sur le revenu 2020: La campagne de déclaration s’adapte au confinement

Le 22/04/2020 | Par Zinfos 974 | Lu 419

Si l’année dernière 100.000 usagers ont été reçus, la campagne de déclaration sur les revenus s’adapte en 2020 au contexte du confinement. Pour lutter contre la propagation du coronavirus et répondre aux demandes du gouvernement, les centres des Finances publiques n’accueilleront pas le public durant cette campagne.Pour contacter l’administration, les contribuables devront passer par le site impots.gouv.fr ; la messagerie sécurisée dans leur espace Particulier ou encore par téléphone. Une plateforme locale à titre exceptionnel a également été mise en place. La DRFIP de La Réunion a mis en place, à titre exceptionnel, une plateforme locale au 02 62 401 210 (appel non surtaxé) de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00.Dans ce contexte, le calendrier a aussi été adapté. Le lancement du service de déclaration en ligne a ainsi été reporté jusqu’au jeudi 11 juin 23h59.Pour la déclaration papier, dans le département, 186.987 déclarations papier seront distribuées entre le 20 avril et la mi-mai. Elles seront à déposer le vendredi 12 juin avant 23h59, le cachet de la Poste faisant foi.Les usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2019 ne recevront plus de déclaration papier, rappelle la DRIFP. Ils recevront ainsi un mail les informant de l’ouverture du service.Les avis d‘impôt seront par la suite disponibles dans quelques mois dans les espaces "Particulier".Ce lundi 20 avril, au premier jour de la campagne déclarative, 2,4 millions de personnes s’étaient déjà connectées sur le site, soit deux fois plus que le 1er jour de la campagne en 2019. 50.000 demandes ont également été enregistrées sur la messagerie sécurisée.