Impressionnante colonne de cendres: L'Etna est entré en éruption

Le 25/12/2018 | Par N.P | Lu 382

L’Etna est entré lundi en éruption. 130 secousses ont été enregistrées dans la zone dans la matinée, la plus forte a atteint une magnitude de 4 . Une volute de cendres impressionnante a été signalée vers midi (heures locales) suivie de secousses sismiques et de projection de cendres. Le manque de visibilité empêchait de confirmer la présence de lave, a indiqué un expert de l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV).



L’éruption s’est produite sur le flanc du volcan qui culmine à 3 300m. Une première depuis 10 ans.



L’importante colonne de cendres a contraint les autorités à fermer l’espace aérien.



L’Etna est le volcan le plus important en activité en Europe. Son dernier réveil remonte au printemps 2017.

