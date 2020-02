Imrhane Moullan dévoile ses colistiers prêts "pour un véritable renouveau à St-Pierre"

Le 23/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 130

La liste "Agir Pour Saint-Pierre", menée par Imrhane Moullan pour les prochaines municipales dans la capitale du sud, a été déposée par ce dernier ce vendredi en sous-préfecture de Saint-Pierre. Investi par le parti Agir du ministre de la Culture Franck Riester, Imrhane Moullan sera également soutenu par le Mouvement radical social libéral 974 et le parti de Serge Camatchy Émergence Réunion dans le cadre d’une plateforme d’union de la droite et du centre. Cette union du centre-droit portée par le collaborateur de Nathalie Bassire, baptisée "La Droite alternative", est ouverte notamment "à des personnes de sensibilité de gauche, écologiste, et issues de la société civile".



"A l’image de notre ville dont 60 % de la population a moins de 40 ans, 2/3 de nos colistiers n'ont pas atteint l'âge de 40 ans. Toutes les générations sont représentées : notre benjamin a 19 ans et notre doyen bientôt 80 ans", insiste Imrhane Moullan, qui voit dans sa liste "une fidèle représentation de notre commune". "Nos 53 colistiers sont issus de tous les quartiers de la ville, de toutes les communautés, de toutes les sensibilités politiques, et de toutes les catégories socio-professionnelles", tient à rappeler le référent d’Agir974. On y retrouve des étudiants, des demandeurs d’emploi, des cadres financiers, des professions libérales, des fonctionnaires territoriaux, des chefs d’entreprise, des ouvriers spécialisés, des salariés du secteur privé ou encore des retraités.



Des noms connus des Saint-Pierrois ajoute Imrhane Moullan comme les "Tamby de Basse-Terre ; Petrel et Pongolle de Terre-Sainte ; Nayagom, Poudroux, Eleleara, Labenne, Manieca, Sarpedon et Bardeur de la Ravine des Cabris ; Voula de Ravine Blanche ; Sigismeau de la Ligne des Bambous ; Clain et Folio de Mont-Vert ; Prifugard, Albora et Saoudin de Bois d’Olives ; Lebon du Chemin Petit Frère (Ligne des 400) ; Alex Hochel de l’institut de mathématiques au centre- ville ; l’ancien directeur d’école Patrick Siangala ; Bourhane Abdallah président de l’association des Comoriens et Mahorais à Saint-Pierre ; Nicolas D’eurveilher 'Gilet Jaune' ; le Directeur du CSF (Crédit Social des Fonctionnaires) Fabrice Lallemand ; le ségatier Jacky Lechat ; Técher, Picard, Dijoux, Payet, Robert, Morel, Rangama"…



Bref une équipe "soudée" poursuit Imhrane Moullan, et prête "pour un véritable renouveau à Saint-Pierre et porteur d'un projet sérieux pour notre ville : Agir pour Saint-Pierre, Agir pour tous les Saint-Pierrois(es) !"