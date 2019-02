Inauguration de la ZAE de l’Eperon

Le 26/02/2019 | Par TCO | Lu 44

Le Territoire de la Côte Ouest, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion, la Région Réunion, la SEDRE et les entreprises se sont réunis ce lundi 25 février 2019 afin d’inaugurer la Zone d’Activités Economiques (ZAE) de l’Eperon.



La ZAE de l’Eperon est idéalement située (à 1 minute de La Route des Tamarins et à mi-parcours entre Saint- Pierre et Saint-Denis). Elle est composée de 20 locaux (dont un seul est disponible à ce jour), 17 entreprises s’y sont installées et on compte environ 120 emplois sur cette zone.



La ZAE de l’Eperon en un clin d’oeil :

20 locaux (1 disponible) allant de 257 à 380m²

17 entreprises installées

Environ 120 emplois

Une convention de partenariat entre le TCO et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat



Durant l’inauguration, le Territoire de la Côte Ouest et la Chambre de Métiers et d’Artisanat de La Réunion ont signé une convention de partenariat qui les engagera à mener plusieurs actions :