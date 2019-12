Inauguration de la première maison de service au public

Le 16/12/2019 | Par Alix COINDEVEL

La CINOR et la ville de Saint-Denis ont inauguré le 13 décembre, au Brûlé, la première mission de maison de service au public (MSAP) du territoire Nord.





La MSAP est implantée au sein de la mairie annexe, le local est mis à disposition par la commune d'accueil.

L'outil vise à apporter de l’information transversale de premier niveau à l’accompagnement de l’usager dans des démarches spécifiques, en articulant présence humaine et outils numériques.

De même que des aides et des conseils personnalisés sur les prestations sociales, la formation, la mobilité, le développement économique, l’offre culturelle, etc.