Inauguration du Pôle d’échanges Augustin Catapoulé à La Saline

Le 14/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 101

Ce mardi 13 août, les habitants de La Saline étaient invités à l’inauguration du Pôle d’échanges “Augustin Catapoulé”. Il s’agit d’un lieu spécialement aménagé pour connecter les différents modes de transport public. Financé par l’Europe, la Région Réunion et le TCO, ce pôle d’échanges est construit au cœur du centre-ville de La Saline.



Plus de confort et de sécurité pour les usagers



Ce Pôle d’échanges était très attendu par les habitants. En effet, il permet d’améliorer les correspondances entre les différentes lignes de bus, de sécuriser les conditions d’attente des voyageurs et d’améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.



Au-delà des abri-bus, cet espace offre également aux usagers des toilettes publiques gratuites, un éclairage solaire, plus d’espace et de confort qu’auparavant. De plus, une attention particulière a été portée sur la végétalisation : arbre orchidée, arbre à miel, oeillets d’Inde, bois de judas, bois de senteur, fougères, lys péi… permettent d’apporter une touche de couleur et de fraîcheur !



Ce Pôle d’échanges accueillera quotidiennement : 265 véhicules, 8 lignes de bus et plus de 1100 passagers.



738 000 € HT ont été nécessaires pour la réalisation de cet équipement :



Europe (FEDER) : 479 745 € HT

Région Réunion : 68 535 € HT

TCO : 190 620 € HT



Le choix du nom du Pôle d’échanges “Augustin Catapoulé”



Le nom du Pôle d’échanges “Augustin Catapoulé” a été choisi en concertation avec les habitants, notamment grâce à la participation des écoles de La Saline.



Monsieur Augustin Catapoulé est né à La Saline en 1905. Il s’est tourné vers le monde des transports en devenant actionnaire puis Président Directeur Général de la Société des Entrepreneurs de Transport en Commun de La Réunion (SETCOR) qui était à l’époque la plus grosse entreprise de bus. Augustin Catapoulé a également créé des lignes de transport express par les hauts reliant le Nord au Sud.



Texte et photos : TCO