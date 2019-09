Inauguration du groupe scolaire Antoine Bertin à Sainte Suzanne

Ce jeudi 5 septembre 2019, Olivier Rivière, 1er Vice-Président de la Région, et Maurice Gironcel, Maire de Sainte-Suzanne ont inauguré le groupe scolaire Antoine Bertin qui a bénéficié des financements régionaux dans le cadre du Plan de Relance Régional (PRR). Cette opération s'inscrit dans le cadre des aides du Plan Régional de Relance pour la réalisation d’équipements de proximité sur toute l’île.





Le groupe scolaire Antoine Bertin, situé à la ZAC entrée de ville se compose de 18 classes de la maternelle au CM2. Cet équipement remplace le groupe scolaire Antoine Bertin en centre-ville, et dont la vétusté ne permettait pas d'envisager des travaux de réhabilitation. Le coût de l’opération s’élève à 5 353 171 euros financé à hauteur de 37,36 % par la Région Réunion soit 2 000 000 d’euros.Belle année scolaire aux 360 élèves scolarisés ainsi qu’au le personnel enseignant, administratif et technique.

L’inauguration de ce nouveau groupe scolaire répond à trois enjeux majeurs qui se posent de façon plus globale pour l’ensemble du territoire et des différents champs de compétences des acteurs publics :- I/ Le développement équilibré du territoire, l’accès de tous, partout, aux meilleures conditions deréussite- II/ L’avenir de la jeunesse réunionnaise, l’éducation et la formation, premiers passeports vers l’emploi- III/ La cohérence des politiques publiques entre les collectivités, l’État et l’UE et à l’échelle du territoire, servir l’intérêt général au-delà des étiquettes et des divergences.