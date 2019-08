Inauguration du pôle d’échange de la Saline les Hauts

Le 14/08/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 67

​La Région dispose de compétences en matière d’aménagement du territoire et c’est dans ce cadre que cette dernière a engagé, depuis 2010, une politique régionale forte en termes de grands chantiers mais aussi de nombreux chantiers de proximité.

C’est ainsi en présence de Joseph SINIMALÉ, Maire de St Paul et Président du TCO, Françoise LAMBERT, Vice- Présidente du TCO, déléguée aux transports et à la mobilité, et Alin GUEZELLO, délégué aux Énergies renouvelables et solidaires, au cadre de vie, et à l’antenne Sud à La Région Réunion, que les habitants de La Saline étaient invités ce matin à l’inauguration d’un nouvel équipement public, le pôle d’échanges Augustin Catapoulé.



Spécialement aménagé pour accueillir les bus kar’ouest provenant de différents quartiers et villages des hauts de l’Ouest, cet équipement structurant, financé par l’Europe à 70%, la Région Réunion à 10% et le TCO à 20%, est construit en plein centre-ville. Il permet d’améliorer les correspondances entre les différentes lignes de bus (notamment Car Jaune), de sécuriser les conditions d’attente des voyageurs et d’améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.