Inauguration du village numérique de la Saline

Le 04/03/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 73

L’inauguration du village numérique de la Saline se déroulait ce samedi 2 mars 2019 en présence du maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et de l’élu de proximité, référent du quartier, Jean-Marc Aure.Un événement à découvrir via les photos prises pour l’occasion dans cet espace situé dans le bâtiment de l’ancien Codras. Des équipes de joueurs s’affrontaient sur des jeux vidéos rétro gaming. Mario Bros, Dragon Ball Z ou encore Arkanoïd.Des ateliers de codage, de serious game et un quiz numérique entre autres étaient aussi organisés. Notamment grâce à la présence des animateurs de ce village numérique et ceux du Territoire de la Côte Ouest. Sans oublier des interventions destinées à lutter contre les addictions et le harcèlement.Le moment également d’effectuer un focus sur les démarches dématérialisées et sur l’utilisation des imprimantes 3D. Les habitants du secteur pourront donc accéder à cet équipement doté d’outils numériques.