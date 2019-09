Inaugurations et Journée multisports à Saint-Paul

Ce samedi 31 août 2019 aura été riche en activités sportives à l’occasion des inaugurations du plateau vert du terrain Eucalyptus à la Saline, dénommé plateau vert Sébastien Acadine et du plateau multisports Sabiani à l’Étang Saint-Paul, dénommé complexe sportif Jean-Pierre Sabiani.Le maire, Joseph Sinimalé, et les élus du Conseil Municipal à savoir, Thierry Martineau, délégué aux Sports et Sébastien Ibar, élu de secteur dans la zone de l’Étang, ont bien sûr participé aux événements de ce jour.À la Saline, c’est bien évidemment autour de l’hommage à Sebastien Acadine, féru de football et jeune saint-paulois disparu tragiquement à 28 ans, que se sont déroulées les animations.La famille Acadine, présente sur le site d’Eucalyptus, a été à l’initiative de cette journée organisée de manière conjointe avec le service des Sports de la commune qui a également assuré le bon déroulement de la Journée multisports à l’Étang.Tournoi de football, stands d’artisanat local, tennis, basket, tennis-ballon, tout a été fait pour s’amuser tout en pratiquant une activité.Entre les deux manifestations, le Maire a même visité le jardin partagé de la Saline. Un exemple de production saine qui devrait être développée dans les autres quartiers de la ville.Un « BRAVO » aux associations, aux services et aux participants qui ont contribué à la bonne organisation de ces deux manifestations.