Incendie: Le fonctionnement du centre de traitement des déchets de Pierrefonds perturbé

Le 09/05/2019 | Par N.P | Lu 97

Communiqué d'ILEVA suite à l'incendie survenue ce mercredi dans le Centre de Valorisation et de Traitement des Déchets de Pierrefonds :

En raison de l’incendie dans le casier d’enfouissement des déchets en cours d’exploitation qui s’est déclaré le 8 mai 2019 et qui n’est toujours pas circonscrit, le syndicat mixte ILEVA vous informe de l’impossibilité d’accueillir le 9 mai 2019 sur le Centre de Valorisation et de Traitement des Déchets de Pierrefonds, les déchets ménagers et assimilés qui doivent aller directement à l’enfouissement.



Le syndicat mixte vous informera de la réouverture de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) dès le retour à la normale.