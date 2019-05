Incendie dans un appartement du Port

Le 10/05/2019 | Par NP

Un incendie s'est déclaré dans le milieu de la matinée dans un appartement au Port. Le sinistre a débuté dans un appartement situé au second étage de la résidence Vandick située quartier Butte Citronnelles, dans la rue André Suarez, derrière le stade Lambrakis. Leurs occupants ont été évacués selon les riverains.



Actuellement sur place, les pompiers tentent de circonscrire l'incendie.



C'est le deuxième incendie dans cette résidence après celui de février 2018 survenu en sous-sol. Une habitante, exaspérée, "n'en peut plus" et veut "quitter" cet immeuble.