Incendie dans un zoo allemand : Une mère et ses filles reconnaissent avoir lancé des lanternes

Le 03/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1201

En apprenant que l ’incendie qui a provoqué la mort d’une trentaine de singes dans le zoo de Krefeld avait été causé par des lanternes volantes, une mère et ses deux filles se sont présentées d’elles-même à la police ce jeudi.Elles ont reconnu avoir lancé cinq lanternes chinoises alors même qu’elles sont interdites depuis 2009 dans cette région allemande.Les lanternes auraient été achetées sur internet où rien n’indiquait leur interdiction ou leur danger potentiel. Les trois femmes ont expliqué être dévastées par les conséquences d’un acte qu’elles imaginaient inoffensif.L’une des lanternes a pourtant atterri sur le toit de la Maison des Singes, un édifice où vivaient des gorilles, des orangs-outans et des ouistitis. L’incendie s’est rapidement déclaré et a provoqué la mort de 30 primates. Seuls deux chimpanzés ont survécu.Les trois femmes sont désormais sous le coup d’une enquête pour incendie criminel par négligence et risque jusqu’à 5 ans de prison et une forte amende.