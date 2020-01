Incendies Australie: Les flammes pourraient atteindre Sydney

Le 05/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 637

Depuis le mois de septembre, le sud-est de l'Australie est victime de terribles incendies. L'état d'urgence a été déclaré ce vendredi dans cette région la plus peuplée de l'île. Plus de 100 000 personnes ont reçu pour ordre d'évacuer leurs domiciles.



Depuis le début des incendies, 23 personnes sont décédées et plus de 1 500 maisons ont été détruites par les flammes. Des dizaines de personnes restent encore portées disparues.



Près de 500 millions de mammifères, d'oiseaux ou de reptiles ont également péri dans les incendies ou succombé par manque d'eau, de nourriture ou d'abris. 30% de la population de koalas, une espèce endémique de l'Australie, a déjà disparu.



Les conditions météorologiques ne font qu'aggraver la situation. En effet, les températures ont dépassé les 40 degrés et des vents violents ont soufflé. Un feu pourrait s'étendre à la périphérie de Sydney, où plus de 48 degrés ont été relevés. Le Premier Ministre a fait appel à 3000 militaires réservistes supplémentaires.