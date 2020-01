Incendies en Australie: Macron annonce une "aide opérationnelle immédiate"

Le 06/01/2020

Les autorités australiennes ont indiqué dimanche que les feux de forêt sont d'une ampleur sans précédent, ils dévastent des régions entières du pays depuis plusieurs mois et ont fait une 24e victime ainsi que des "dégâts considérables". Des centaines de propriétés ont été détruites et un homme est mort samedi, durant l'une des pires journées depuis le début des incendies en septembre. Avec des températures allant jusqu’à 49,9 degrés depuis maintenant 4 mois, l’écosystème australien est en péril : on compte 500 millions d’animaux morts dont 8000 koalas - espèce endémique - qui ont péri dans les flammes.



Le Brésil critique Macron sur les incendies en Australie

Face aux incendies qui ravagent depuis septembre dernier l'Australie, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche soir sur twitter offrir une "aide opérationnelle immédiate " de la France "pour lutter contre les feux, protéger la population et préserver la biodiversité" de l'île océanienne. Des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée et 500 millions d'animaux brûlés, le sinistre a déjà fait 24 morts.Une proposition réalisée au cours d'un échange téléphonique avec le Premier ministre australien Scott Morrison, avec lequel il a pu s'exprimer dimanche matin. L'occasion pour le Président de faire part de sa "solidarité avec le peuple australien".Jeudi, le président brésilien Jair Bolsonaro et son chef de gouvernement avaient fustigé ''le silence'' d'Emmanuel Macron sur les incendies meurtriers en Australie.Les critiques du président français lors des incendies en Amazonie en août et septembre derniers avaient été très mal reçues à Brasilia et provoqué une brouille diplomatique entre le Brésil et la FrancePour rappel, le Brésil a rejeté l'aide du G7 proposée par Macron sur twitter pour combattre les incendies en Amazonie.