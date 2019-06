Inde : 53 enfants décèdent après avoir mangé des letchis

Le 13/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 741

Au moins 53 enfants ont perdu la vie dans la région de Bihar, dans le nord de l’Inde, des suites d’une maladie cérébrale qui pourrait être liée à une toxine présente dans les letchis selon les autorités sanitaires.

Ces nombreux décès ont été déclarés dans une région réputée pour ses vergers de letchis. Les enfants présentaient des symptômes d’encéphalite aigüe, ainsi qu’une baisse soudaine du taux de glucose dans le sang. Plus de 40 autres enfants présentant des symptômes similaires sont actuellement hospitalisés indique le DailyMail.



Appelée localement "Chamki Bukhar", la maladie apparaît tous les ans dans la région depuis 1995. Les premiers cas se déclarent en été, lorsque la saison des letchis bat son plein. En 2014, 150 personnes en sont mortes.



Des chercheurs américains ont depuis établi un lien entre le fruit et cette mystérieuse maladie qui touche principalement des enfants défavorisés. Les letchis contiennent une toxine, l’hypoglycine, qui inhibe la capacité de l’organisme à produire du glucose.



Chez ces enfants déjà mal nourris, la consommation des fruits aurait alors déclenché des convulsions, perte de conscience et inflammation du cerveau. Les autorités sanitaires ont ainsi demandé aux parents de s’assurer que leurs enfants soient nourris le soir, et de limiter la quantité de letchis consommés, indique la BBC.