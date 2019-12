Influenceurs : Interdiction de promouvoir armes et e-cigarettes sur Instagram et Facebook

Le 20/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 136

Dans les semaines à venir, Facebook et Instagram ne permettront plus aux influenceurs de faire la promotion des e-cigarettes, des produits du tabac et des armes sur leurs plateformes.



Les deux réseaux sociaux ont annoncé cette nouvelle réglementation ce mercredi. D'autres restrictions spécifiques devraient concerner les produits comme l'alcool et les compléments alimentaires.



C’est la première fois que Facebook et Instagram annoncent de telles restrictions sur ces types de produits. Le renforcement de ces nouvelles règles devrait être effectuer ‘‘dans quelques semaines’’ indique Facebook. Elles devraient permettre aux créateurs de contenu de mettre en place de nouvelles politiques d'accès à leurs publications, avec par exemple, une restriction de l’âge minimum sur certains contenus.