Information aux visiteurs du chantier NRL

Le 28/06/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 70

" NRL Tour " : Un parcours de visite modifié durant quelques semaines

La NRL compte parmi les chantiers européens les plus spectaculaires et innovants. Parce qu’il est essentiel pour la sécurité des usagers de la route, ce chantier est l’objet de beaucoup d’intérêts des Réunionnais et des touristes.Parce qu’il est essentiel aux déplacements – axe stratégique entre le port et l’aéroport – la NRL revêt un enjeu important.Parce qu’il est essentiel au dynamisme économique de la Réunion : 1000 jeunes formés et 1500 emplois crées et générés, ce chantier de la NRL participe à booster le BTP.Près de 20 000 visiteurs ont pu depuis novembre 2017, visiter l’Espace des Grands Chantiers et les zones de chantier en cours et livrées.Parce qu’il est encore un chantier avec ses contraintes et règles de sécurité, les contours, les parcours des visites proposées par l’Espace des Grands Chantiers évoluent eux aussi.Les travaux en cours sur le grand viaduc (étanchéité, travaux d’enrobé, finition... ) n’autorisent pas l’accès sur cet axe pendant une période. Les travailleurs opèrent actuellement sur la construction de la digue D2 qui fera la jonction entre le petit et le grand viaduc. L’intensité de cette partie des travaux contraint à modifier le parcours de visite. Il sera ainsi interdit d’accéder aux deux viaducs durant une période (jusqu’à mi août).L’Espace des Grands Chantiers reste ouvert et continue d’apporter toutes les informations utiles à la connaissance de ce chantier, des étapes, des métiers …Si elles sont maintenues les visites sont différentes. Aussi, vous voudrez bien nous confirmer si vous maintenez votre demande de visite pour la date confirmée ou si vous souhaitez reporter à une date ultérieure.Vous remerciant de votre compréhension L’équipe de l’Espace Des Grands ChantiersPlus d’informations sur :Espace Des grands Chantiers : 0262 29 51 15