Initiation au BMX-pumptrack à Plateau Caillou

Le 14/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 59

Dimanche 23 juin, journée Olympique, le Bicross club Oméga et la Ville de Saint-Paul sont heureux de vous inviter à participer à une initiation au BMX-pumptrack dès 9h et ce jusqu’à 16h sur le site de Plateau Caillou à Saint-Paul.



Au programme : prêts de vélos de type BMX et de casques, gants, conseils donnés par des éducateurs, partage des expériences avec des pilotes expérimentés, démonstrations.

La mini-piste de BMX située au cœur du quartier de Plateau Caillou à Saint-Paul -proche du lycée- a connu ses heures de gloire, mais n’est plus beaucoup utilisée. La municipalité de Saint-Paul, avec l’aide du club de BMX Bicross Club Oméga, souhaite redonner vie à ce site.

Une volonté de faire naitre un nouveau site sportif, le « pumptrack », un circuit avec des petites bosses et des virages relevés, où on ne pédale pas, mais où le vélo est propulsé grâce à des mouvements du corps.



Une piste où tout le monde peut prendre du plaisir. De plus, les pumptracks sont accessibles à tous les types de vélo : BMX, VTT…



Cet évènement festif dédié à la découverte du site et de l’activité, est une belle opportunité de profiter toute la journée de ce sport fun et extrême.



Des T-shirts seront à gagner pour tous ceux qui oseront se lancer.