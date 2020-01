Inondations à Madagascar: 32 victimes et 10 disparus

Les fortes pluies de la semaine dernière ont provoqué de graves inondations, faisant, pour l'heure, 32 victimes, 10 disparus et 116 675 sinistrés. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir dans les jours à venir. Par ailleurs, l'eau tardant à se retirer, on compte pas moins de 16 000 déplacés, 67 écoles sont détruites, et 6 600 écoliers sont privés de cours. De nombreuses infrastructures sont détruites, dont des routes coupées, relate La Tribune de Madagascar.



Le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué annonçant l'interdiction de toute collecte de fonds de la part d'associations, églises ou individus, pour lutter contre les escroqueries. Une décision qui mécontente les associations humanitaires, qui, pour certaines, estiment que les donateurs se désintéresseraient d'une collecte de fonds organisée par le gouvernement, qui assure qu'il "s’est déjà chargé de répondre à toutes les urgences humanitaires et à toute réhabilitation ou reconstruction d’infrastructures endommagées".