Inquiétude concernant la billetterie des matchs des JIOI

Le 11/07/2019 | Par Johan Guillou - Président Ligue Réunionnaise de Basket Ball | Lu 97

"Lors de sa visite à La réunion il y a quelques jours, le ministre des sports de l'île Maurice nous avait dit qu'ils sont tout à fait prêts pour démarrer les JIOI. Nous n'en doutons pas.



Néanmoins, des dysfonctionnements actuels nous inquiètent, notamment concernant la billetterie des matchs.



En effet, certaines ligues comme la nôtre et certains supporters réunionnais ont été surpris de voir qu'il n'y avait plus de billets en vente pour l'accès à la cérémonie d'ouverture et pour les accès aux rencontres sportives. A peine les tickets mis en vente (en ligne) sur le site de Otayo, que nous n'avions déjà plus de places disponibles. La plupart des finales sont déjà complètes tout comme les demi finales et les matchs de poules.



Pire encore, pour l'achat de certains tickets (pour les rares qu'il a été possible d'acheter), nous avions bien été débités mais les tickets ne nous avaient pas été transmis par Otayo. Il a fallu les appeler une multitude de fois sans que jamais personne ne nous réponde et l'envoi de plusieurs mails pour qu'il y ait enfin une réaction...8 jours plus tard ! Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation malheureusement.



Je déplore qu'il n'y ait pas de quotas de tickets réservés pour les délégations. Le CROS Réunion fait pourtant le forcing pour avoir des informations sur ce point mais à une semaine du départ de la délégation réunionnaise, le COJI ne nous a toujours donné aucune garantie.



Les tickets en vente sont des tickets à la journée. Ce qui veut dire que si dans un gymnase comme le basket, il y a 500 places, il ne sera mis en vente que 500 tickets. On sait tous que le supporter veut suivre les matchs de son équipe et ne reste pas une journée entière dans un gymnase quand celle-là a terminé son match. Donc beaucoup de places seront vides pour rien alors que d'autres supporters des autres îles seront bloqués dehors sans voir leur équipe jouer. Il aurait fallu vendre des billets par match et non à la journée ! Comme cela se fait dans plusieurs compétitions internationales et on sait que le gymnase de phoenix est petit donc facile à s'organiser. Car au vu de l'organisation concernant ces tickets de matchs, il est sûr et certain qu'il y aura des ventes au marché noir !!



C'est inadmissible car beaucoup de familles et de supporters feront le déplacement à Maurice pour les jeux des îles et aujourd'hui beaucoup n'ont aucun ticket d'accès aux rencontres sportives. Feront-ils le voyage jusqu'à Maurice pour finalement être bloqués à l'entrée des stades ?



Si Otayo est le numéro 1 de le vente en ligne à Maurice comme il est écrit sur leur site.....il y a de quoi être inquiet !"