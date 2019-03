Inscrivez vos enfants à la cantine et à l’école

Au Service Planification Scolaire (19, rue Évariste-de-Parny – 97460 SAINT-PAUL) pour le centre-ville, la Grande-Fontaine et l’Étang

Dans les mairies de proximité pour les quartiers



Les documents à fournir impérativement lors de l’inscription sont les suivants :

Présentation du livret de famille

Fournir une photocopie du jugement en cas de divorce ou de séparation (dans le cas de parents divorcés ou séparés lorsqu’il s’agit d’une première inscription à l’école, il est nécessaire d’avoir un accord écrit de l’autre parent qui n’est pas présent au moment de l’inscription)

Remettre une photocopie d’un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité datant de moins de 3 mois ou contrat de location)

En cas de changement d’école en cours d’année scolaire, remettre un certificat de radiation de l’école précédente

Retrouvez plus d’informations (demande de dérogation, la liste des écoles maternelles, primaires ou privées et les inscriptions des moins de 3 an) en cliquant ici.

Pour les demandes de dérogation, il est nécessaire d’adresser une lettre de motivation à la mairie ( Place du Général de Gaulle CS 51015 97864 Saint-Paul Cedex) et de remettre une photocopie de l’attestation de l’employeur (en cas de problème de garde) ou remettre une photocopie du certificat de scolarité du frère et de la sœur en cas de regroupement de fratrie.

POUR L’INSCRIPTION AUX PARENTS À L’INSCRIPTION À LA RESTAURATION SCOLAIRE

Présenter le livret de famille

Remettre une photocopie du jugement en cas de divorce ou de séparation

Présenter un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité datant de moins de trois mois ou contrat de location)

Remettre une photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus ou remettre une photocopie des trois bulletins de paye (des conjoints) ou une photocopie des trois derniers coupons du Pôle emploi ou une photocopie des trois derniers coupons de pension (Allocation aux adultes handicapés, allocation aux vieux travailleurs salariés, pension invalidité)

Remettre une photocopie du forfait de l’année précédente ou une photocopie du bilan comptable pour les professions libérales (à défaut de l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus)

Remettre une photocopie de l’attestation d’usine ou de la coopérative pour les agriculteurs (à défaut de l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus)

Remettre une photocopie de l’attestation de paiement de la CAF datant de moins de trois mois

Remettre une photo d’identité de l’enfant

En cas d’allergie alimentaire : fournir un certificat médical attestant de l’allergie et la liste des allergènes

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter le service planification scolaire au numéro suivant : 0262 45 46 74