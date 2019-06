Inscrivez vos marmailles à l’École municipale des sports

Le 25/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 87

Vous recherchez une activité pour les enfants âgés de 5 à 12 ans ? Optez pour l’École municipale des sports de la ville de Saint-Paul ! Les inscriptions démarrent ce mercredi 26 juin 2019. (Photo d’archives)



Les activités débutent, elle, le mercredi 21 août 2019. Slackline, badminton, natation, jeux d’opposition, trampoline, escalade, sports de beach, gym… Ces séances se tiendront dans plusieurs zones de la commune (le site de beach du front de mer, la Plaine, le CREPS, la piscine de Saint-Paul).



Elles se dérouleront les mercredis de 8 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Les parents doivent choisir l’un de ces deux créneaux horaires.



Plus de renseignements au Service des sports en contactant le 02 62 34 49 34. On pourra notamment vous indiquer la liste des pièces justificatives à fournir.