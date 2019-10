Inscrivez-vous à la Course Kal !

Le 21/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 49

Les animations autour du grand final le 26 octobre - Gran Mère Kal i vient Souker touker le publicRendez-vous à 14h le 26 octobre sur la place du débarcadère où le public est invité à participer à la grande parade multiculturelle du Festikal en présence de Gran Mèr Kal et des associations Saint-Pauloises.L’inscription est obligatoire sur le site de la mairie (en bas de la page via le formulaire). Le dress-code obligatoire : en tee-shirt jaune ou déguisé !Pour vous inscrire à la course Festikal, rendez-vous ici pour remplir le formulaire