Inscrivez-vous maintenant pour la rentrée de l’EAIO !

Le 28/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 57

une pratique collective en grand ensemble (orchestre, groupe, chorale…) – durée de 1 à 2 heures.

une pratique instrumentale ou vocale en petit atelier – durée 1 heure.

Stage – durée inférieure à 6 heures en demi-journée

Stage – durée supérieure à 6 heures sur plusieurs jours

Si vous êtes intéressés par la danse, la musique, le cirque, les arts visuels… Inscrivez-vous rapidement à l’École artistique intercommunale de l’ouest (EAIO) du 1er juillet au 25 août 2019. L’établissement démarrera son année 2019-2020 dès le 2 septembre prochain. (Photo TCO)L’EAIO propose différents ateliers artistiques pour les enfants à partir de 8 ans, les adolescents et adultes si vous habitez le Territoire de la Côte Ouest (TCO). L’offre d’enseignements artistiques s’avère diversifiée.Le parcours (parcours orchestre, parcours musiques actuelles, parcours interdisciplinaire, …) se compose de deux pratiques hebdomadaires :Le choix du parcours comprend la participation obligatoire aux deux pratiques de manière complémentaire.L’atelier hebdomadaire (atelier hip-hop all styles, atelier danse intégrante, atelier batucada, atelier arts plastiques, …) possède une durée de 1 à 3 heures selon le choix de la discipline.L’atelier mensuel (atelier d’écriture) aborde une thématique particulière et reste accessible sans prérequis à tout public. Il peut également être complémentaire des apprentissages proposés.Le stage se déroule en période de vacances scolaires sur différentes disciplines (danse, cirque, etc.) :Les inscriptions peuvent désormais s’effectuer en ligne via la rubrique dédiée à l’EAIO et la plateforme Vie Quotidienne du TCO. Vous pouvez vous inscrire du 1er juillet au 25 août 2019.