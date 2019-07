Insee : 39% des Réunionnais vivaient sous le seuil de pauvreté en 2016

Le 29/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 821

L’Insee dévoile ce lundi ses chiffres sur les revenus et la pauvreté à La Réunion pour l’année 2016 : 39% des Réunionnais (332.000 personnes) vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1026 euros par mois, contre seulement 14% des habitants en métropole. La moitié des mineurs à La Réunion vivent dans un ménage pauvre.

Des revenus plus faibles qu’en métropole



En 2016, les niveaux de vie restent plus faibles à La Réunion d’un bout à l’autre de l’échelle des revenus. La moitié des Réunionnais

vivent avec moins de 1 230 euros par mois et UC, soit 29 % de moins qu’en métropole. Les revenus des plus modestes sont

sensiblement plus faibles qu’en métropole : les 10 % des plus modestes disposent d’au plus 640 euros par mois et par UC contre

910 euros en métropole. Quant aux 10 % les plus aisés, ils disposent de revenus plus proches de ceux de leurs homologues

métropolitains : au moins 2 920 euros mensuels par UC contre 3 160 euros.





Des inégalités plus marquées qu’en métropole



En 2016, les inégalités restent importantes à La Réunion : les 20 % les plus favorisés reçoivent 43 % de l’ensemble des revenus

disponibles, soit 5,7 fois plus que les 20 % les plus modestes. En métropole, cet écart est moindre : les 20 % les plus aisés reçoivent

une part des revenus disponibles 4,3 fois supérieure à celle des 20 % les plus démunis.



