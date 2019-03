Insolite : Du rhum et du whisky en promo pour les bébés

Le 06/03/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1020

C’est un zinfonaute qui nous a transmis ces clichés surprenants : dans un supermarché de l’ouest, des bouteilles de rhum et de whisky sont en promotion. Rien de bien méchant, sauf qu’à y regarder de plus près, on peut voir écrit au-dessus du prix : "Bienvenue dans le monde de bébé !"



L’écriture bleue et arrondie est accompagnée d’une illustration représentant une maman portant son bébé dans ses bras, qui tient lui-même un ballon de baudruche. Le tout sur un fond bleu ciel rêveur, avec des nuages et des petits oiseaux…