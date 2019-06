Insolite: Impliqué dans un accident, un lycéen se rend au bac escorté par la police

Le 18/06/2019

Alors qu'il vient de rater le bus pour se rendre à son épreuve d'histoire lundi à 13h30, un lycéen du lycée Rascol à Albi, décide d'emprunter la voiture de son père. Plus que stressé par l'enjeu et la peur d'être en retard, il perd le contrôle du véhicule, manque un virage et percute la glissière de sécurité de la voie opposée indique SudOuest.



Les forces de l'ordre arrivent sur les lieux et procèdent au constatations d'usages. Le jeune homme, particulièrement stressé, est contrôlé négatif au test d'alcoolémie et se verra escorter par les policiers du commissariat d'Albi avec leur voiture de service au centre d'examen. Il arrivera avec 2 minutes d'avance pour son épreuve.