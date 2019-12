Insolite: Le PGHM intervient et récupère un parapentiste dans un arbre

Le 06/12/2019

Mercredi matin, un secours technique a été réalisé par le PGHM. Un parapentiste s'est accroché dans un arbre à plus de 15 m du sol, et était dans l'incapacité de descendre seul. L'échelle des pompiers ne suffisant pas, le SDIS a fait appel au PGHM dans l'urgence.



Une opération délicate et périlleuse, car la victime, indemne, se trouvait décalée de l'axe de l'arbre et suspendue par des branches fines avec un risque important de chute. Dans un 1er temps le secouriste s'est aidé de l'échelle, puis dans un second temps il a continué sa progression en employant une technique d'alpinisme.



Ce dernier a effectué un relais, puis à l'aide d'une corde, il est venu pêcher le parapentiste en détresse afin de le sécuriser. La victime a ensuite été descendue au sol par un système de cordes. La rapidité et la technique d'intervention ont permis de secourir sans encombre et indemne cette personne en détresse.