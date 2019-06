Interdiction de baignade dans une rivière en Nouvelle Calédonie

Le 03/06/2019 | Par Ilian Bruant | Lu 284

Dans la commune de Dumbéa en Nouvelle Calédonie, des précautions radicales viennent d'être prises.



Les attaques de requins en Nouvelle Calédonie se multiplient depuis quelques années, dont deux ces derniers jours. Les autorités et les communes sont méfiantes.



Le maire de Dumbéa a ainsi annoncé via un communiqué diffusé lundi après midi, une interdiction de toutes activités nautiques et baignade dans la rivière.



Les pompiers sont également réquisitionnés pour des rondes autour des points sujets à la présence de requins.



Ces restrictions ne sont pas sans rappeler celles prises de façon régulière ou permanente à La Réunion.