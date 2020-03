Interdiction de circuler dans les forêts de La Réunion

Commentaires (13)

1. Ti bal le 27/03/2020 22:32

Dans la forét tout les combien de km ou croise un moun , dans les supermarché ou a l''AEROPORT tout les combien de mètre on croise plusieurs personne.D''accord pour le confinement mais faut pas prendre les gens pour des cons .

2. lemur le 27/03/2020 23:05

le confinement selon macron

pas le droit d aller voir ses amis, c est dangereux

pas le droit d aller voir sa famille, c est dangereux

pas le droit d aller dans la nature, c est dangereux



mais tu as le droit d aller bosser, c est pas dangereux

3. José Paldir le 27/03/2020 23:26

et bien qu'il fasse de même sur les stades de foot à l'abri des regards et dans l'ombre de la nuit. Se cachent bien des véhicules et les éternels amateurs de sport de camarderies.



4. Kiki le 28/03/2020 00:27

Allez faire de la Run la France...mais bon. Pas de polémique. Respectons les consignes qui soient les mêmes pour tout département français.

5. Zours polaire le 28/03/2020 03:23

Les esquimaux sont ils confinés aussi ?

les ours polaires ont ils le droit circuler sur la banquise

avant qu elle ne fonde entierement ?

y a t il du corona au pole nord et au pole sud ?

les homosapiens ont ils été serieux et respectueux avec leur petite planete bleu ?l

la mérite il ?

6. Tonton le 28/03/2020 04:58

@Kiki (No.4)

Et si les consignes sont cons? On marchera avec.... con, comme des cons....



je ne vois pas des problemes, s'il y a des familles ou individuels prends un peut de l'air, allez pecher tranquillement dans un coins perdu, aller marcher, seul, ou avec la famille.



Mais bof, gouvernement prefere de nous confiner dans un HLMR, c'est plus sur !

7. :-/ le 28/03/2020 05:48

A chaque fois qu'on voit un titre on se demande comment ça va démarrer en commentaire(s) 😂



Respect aux commentateurs vous êtes impressionnants (sans mauvais esprit).

8. olive le 28/03/2020 10:30

...et dans les champs de cannes, on peut ?

9. Jean luc ABELARD le 28/03/2020 12:28

ce confinement à l'extrême ne veut plus rien dire !!!! pourquoi tant d'insistance à nous enfermer quand on autorise la circulation pour le travail ,,,,,???? il y a anguille sous roche ,,,voyez tous les décrets qui sont votés actuellement (en catimini),,,,la réponse est là ,,,sans doute !!!!

10. Favelas le 28/03/2020 13:17

Un arrêté préfectoral afin de limiter les entrées à l''aéroport aurait été plus judicieux. Interdit de nature là où il y a quasiment personne, mais par contre c''est bon on peut aller chez carrefour, leclerc, score.... tranquillement. Lol ce préfet

11. Diktator le 28/03/2020 14:13

Décision stupide.



12. Kiki le 28/03/2020 15:06

Pst6 ça ou coné, la pas ns y fé consigne. Lé comme pou le code. Des fois ou lé obligé contourne tte la ville alors que l''endroit lé jiste devant out nez. Si ou veut pas un couronne mieux vaut pas prendre de risque... sans rancune