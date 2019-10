Interdiction de gérer pour Saïd Larifou

Le 25/10/2019

Convoqué le 26 septembre dernier devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, Saïd Larifou devait répondre des faits de banqueroute avec la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière , de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif. Il est également accusé d’abus de biens ou de crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles.Alors que le parquet a considéré qu’il y a eu un enrichissement personnel de 62.000 euros, et que l’avocat a activement dissimulé du mobilier et un véhicule BMW X5 durant la procédure de liquidation judiciaire, il a requis une peine de 12 mois de prison avec sursis et 80.000 euros d’amende dont 20.000 avec sursis. Le parquet a également demandé que soit prononcée l’interdiction pour Saïd Larifou de gérer une personne morale.Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a décidé de condamner Saïd Larifou à six mois de prison avec sursis ainsi que d'une interdiction à vie de gérer ou diriger une société de conseil. Il a également écopé d'une amende de 25 000 euros de sursis.