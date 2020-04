Internet: Le câble sous-marin SAT-3 est réparé

Le 01/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1842

Bonne nouvelle pour les internautes Réunionnais ! Le câble sous-marin SAT3 est de nouveau opérationnel.



"Le câble était enfoui profondément sous des sédiments, ce qui confirme l’éboulement du canyon du fleuve Congo en haute mer. Avec une tension de relevage croissante, le câble a fini par se détacher du fond et a été remonté à bord le 25 mars pour inspection (photo plus haut)", indique Jean-Luc Vuillemin, directeur des réseaux internationaux du groupe Orange France.



Pour rappel, le câble South Africa Transit 3 (SAT3), prolongeant celui du SAFE après l'Afrique du Sud, était coupé depuis le 9 mars. De quoi entraîner une baisse de débit pour les utilisateurs de tous les opérateurs.



Le délai prévu du rétablissement de la connexion avait été fixé à la mi-avril. Il aura finalement été plus vite que prévu.