Internet : Quand des escrocs africains se font passer pour des femmes nues pour mieux vous faire chanter

Le 05/08/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 2498

Appelons-le Charles...



Charles, un matin où il est seul chez lui, est contacté via Messenger par une charmante jeune femme, avec laquelle il n'est pas ami sur Facebook.



Un peu méfiant, il regarde son profil et découvre qu'ils ont plusieurs amis en commun. Le voila rassuré.



Il entame donc la conversation et très vite, cette dernière prend un tour plus coquin.



La jeune femme, qui se présente comme coiffeuse à Saint-Pierre, affirme s'ennuyer chez elle et lui propose un jeu érotique, via sa webcam.



Comme elle est vraiment très charmante, Charles accepte.



La jeune femme apparaît alors dans le plus simple appareil et lui propose d'en faire de même.



Je vous laisse imaginer la suite.



Un détail aurait dû faire réfléchir Charles : l'inconnue a insisté lourdement, à plusieurs reprises, pour qu'il filme son sexe.



Il finit finalement par le faire et là, surprise ! La vidéo s'arrête brusquement et c'est un homme qui le menace via Messenger : "Ou tu me donnes de l'argent, ou je diffuse ta vidéo à tous tes amis, à ta famille. Et en plus je la poste sur Youtube et Dailymotion".



Charles menace de porter plainte. L'homme n'en a que faire : "Je suis en Afrique et ta police ne peut rien contre moi".



Charles n'a pas cédé et a envoyé l'homme balader, en ne manquant pas de lui envoyer au passage une bordée de jurons créoles bien sentis.



Juste après, il nous a contactés par mail pour nous raconter sa mésaventure, souhaitant que nous en parlions afin de mettre les Réunionnais en garde.



Un policier s'est aussi fait attraper



Ce qui nous a rappelé une histoire, avec le même scénario, qui était survenue il y a quelques mois à un ami policier qui nous avait raconté ce qui lui était arrivé.



A peine l'escroc l'avait-il menacé qu'il avait mis en avant sa qualité de policier. Ce qui avait bien fait rire l'individu qui lui avait sorti la même histoire : "Je suis en Afrique et tes copains ne peuvent rien contre moi".



Très remonté, notre policier était allé voir ses collègues avec l'intention de porter plainte. Ces derniers lui avaient confirmé les faits : souvent basés en Côte d'Ivoire, ou dans un autre pays africain, ces individus sont hors de portée de la justice française.



Des milliers de plaintes sont portées tous les ans et aucune n'aboutit car il faudrait faire à chaque fois une demande de coopération internationale.



Non seulement nos magistrats ont d'autres affaires plus importantes à traiter, mais en plus la police et la justice de ces pays sont souvent corrompues. Autant dire que ces escrocs peuvent dormir sur leurs deux oreilles...



Si jamais une telle mésaventure vous survenait, prenez exemple sur Charles : Ne payez surtout pas. Vous ne risquez rien et vous arrêterez de la sorte d'enrichir quelques escrocs africains...