Investir dans l’immobilier : L’expertise d’Immobilier Neuf La Réunion

Le 21/10/2019

[Publireportage] Dans la jungle de l’immobilier dans notre île, pas toujours évident de s’y retrouver… Rencontre avec Jean-Michel Gaillard, conseiller spécialisé chez SECODIS - groupe expert dans l’ensemble des métiers du secteur pour un focus sur la loi Pinel Outre –Mer, un dispositif particulièrement attrayant qui prendra fin au 31 décembre 2021.



Pour investir dans l’immobilier et s’y retrouver, rien ne remplace l’expertise d’un spécialiste! « Avec la loi Pinel Outre-mer, l’acquéreur d’un bien neuf peut obtenir jusqu’à 32% de réduction d’impôt* », indique Jean-Michel Gaillard.



S’adresser à un professionnel tel immobilier Neuf La Réunion peut s’avérer très judicieux. « On offre à nos clients un accompagnement de A à Z », signale l’animateur.





L’expérience au service du client



Fort de 37 années d’expérience, le groupe propose en effet une gestion complète grâce à l’ensemble de ses filiales, regroupant toutes les compétences nécessaires au suivi du projet. Le tout avec une connaissance pointue du tissu local.



« On accompagne le client dans la sélection d’un programme, le financement (avec nos partenaires de crédit), la livraison du bien, la mise en location et même la déclaration fiscale », renseigne Jean-Michel Gaillard. De quoi maximiser les avantages tout en réduisant au strict minimum les tracas.