Irons-nous tous au paradis ?

Le 21/04/2020 | Par ​François-Michel Maugis (assee.fr) | Lu 146

Au départ, il y a environ 4 milliards d’années, constitué principalement de minéraux et d’une soupe d’êtres unicellulaires, le biotope terrestre était d’une grande simplicité. Il a atteint aujourd’hui, une complexité telle qu’elle échappe presque totalement à la compréhension des humains. On s’est inspiré de quelques bribes de la masse monumentale des subtils arrangements de la nature mais on n’a pas encore tout compris de ce prodigieux édifice. On n’a pas encore pris la vraie mesure des grands équilibres du vivant. Un simple virus suffit à arrêter notre superbe !



Il faut dire que la nature a pris son temps et l’on comprend la difficulté de l’homme pressé, de se mettre au diapason. L’homme croit faire des miracles dans ses usines et ses laboratoires sophistiqués mais aucun laboratoire au monde n’est encore aujourd’hui en mesure de créer, ne serait-ce qu’un simple ver de terre.



Alors, il va bien falloir s’y mettre, faire preuve d’un peu plus de modestie, observer plus finement les subtils mécanismes du vivant, les comprendre et les respecter car nous dépendons d’eux et non l’inverse. À partir de là, à partir de cette future et vertueuse réassociation de l’homme et de la nature, tous les espoirs de bonheur de l’humain, sont permis. Admettre que la nature est notre maître, demandera un petit effort. Mais notre survie et même notre épanouissement sont à ce prix. Les anciens n’y croyaient pas. Ils ont donc mis le paradis hors de portée. Nous savons aujourd’hui qu’il ne dépend que de nous de le retrouver. Il n’est même pas nécessaire de le construire, il suffit de ne pas le détruire.