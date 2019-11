Islam VS Islamisme

Le 12/11/2019 | Par Alain NIVET | Lu 103

Le 10 novembre 13 000 personnes marchent avec le drapeau français contre l'islamophobie, contre la stigmatisation !



Un petit rappel historique :

N'oublions pas ,que,

Par le sang versé en 14,

Par le sang versé par l'Armée d'Afrique, en 40, composée essentiellement de tirailleurs d'origine maghrébine

Par le sang versé par les Harkis, supplétifs de l'Armée française en Algérie, lâchement abandonnés par la France, et livrés aux égorgeurs,

Nous devons leur exprimer notre reconnaissance.



Dimanche, nous avons vu défiler leurs enfants, petits enfants, arrière petit enfants, qui refusaient l'amalgame avec les islamistes.

Le distingo : Islam, religion monothéiste / Islamisme , courant de pensée musulman essentiellement politique !



Cette manifestation n'était pas une reconnaissance communautariste, mais un mouvement de révolte face à l'amalgame avec les islamistes;



Ces FRANCAIS d'origine musulmane, intégrés depuis si longtemps de par leur histoire, ne veulent pas être les boucs émissaires des dérives assassines des Islamistes.



Je suis Pied-Noir, né en Algérie. Je suis donc sensible à ce sujet. Je crois savoir distinguer le bien du mal.



Hélas l'amalgame fait leur malheur, confirmé par des élus hypocrites en recherche de voix pour les municipales. Ce que je trouve dégueu....!



Pour conclure, chez ces gens là, il y a deux camps : les musulmans intégrés, et les islamistes à bannir, à combattre !