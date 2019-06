"Island Biology 2019": 1ère conférence scientifique internationale sur la biologie insulaire à La Réunion

Le 28/06/2019 | Par Université de La Réunion | Lu 98

LA RÉUNION, RENDEZ-VOUS DES SPÉCIALISTES DE LA BIOLOGIE INSULAIRE





“ Island Biology 2019”

1ère Conférence scientifique internationale sur la biologie insulaire à La Réunion

du 8 au 13 juillet

Inauguration le 8 juillet à 08h30

“ Village conférence”

les 8 et 9 juillet

Inauguration le 8 juillet à 12h00

Tous les trois ans, le réseau de chercheurs de la Society for Island Biology (SIB) - société scientifique internationale pour la biologie insulaire - se réunit pour partager leurs derniers travaux de recherche. Après Hawaii et les Açores, la SIB a choisi L’Université de La Réunion pour assurer l’organisation de son prochain sommet.Cette conférence est une occasion unique de réunir des scientifiques travaillant sur la thématique des îles, et en particulier sur les questions d’écologie, d’évolution et de conservation des systèmes terrestres et marins mais également d’accueillir des représentants d’institutions internationales comme l’ONU ou l’UNESCO. Plus de 400 participants de toutes les nationalités sont attendus.Pour la première fois cette année, le réseau s’ouvre aux acteurs scientifiques de la zone sud ouest de l’océan Indien. Des actions de formation sont proposées aux étudiants, aux chercheurs et aux acteurs de la zone.Le grand public n’est pas en reste. L’organisation d’un événement dédié et gratuit se tiendra, toujours sur le campus du Moufia, sous la forme d’un village d’exposants spécialistes de la médiation scientifique et comprenant des mini-conférences d’experts ainsi que des ateliers pédagogiques.Ce village se veut un espace de découverte et de valorisation des connaissances de la biodiversité marine et terrestre à destination du grand public.