Italie: Les recherches se poursuivent pour retrouver le randonneur français

Le 18/08/2019

Le jeune randonneur, Simon Gautier, disparu depuis huit jours dans le sud de l’Italie n’a toujours pas été retrouvé. C’est le 9 août, vers 9h du matin, que le Français a appelé les secours avec son téléphone portable. Il affirme s’être cassé les deux jambes en tombant d’une falaise et qu’il se trouve "au milieu de nulle part, sur la côte".



Depuis, les recherches se poursuivent en vain dans une zone vaste et rocheuse. Une zone qui s’étend sur 140 km2 pour l’instant mais qu’ils essayent de resserrer malgré le manque de données sur la localisation de son téléphone.



Simon Gautier vit en Italie depuis deux ans pour rédiger une thèse en histoire de l’art. Il randonnait près de Policastro à 200 kilomètres au sud de Naples.



Un élément rassure les enquêteurs : Simon Gautier est parti avec des vivres et de l’eau pouvant lui permettre de survivre plus de 15 jours.