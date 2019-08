Ivre et jaloux, il frappe son amour caché qui est aussi sa demi-soeur

Le 19/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 3861

En ce lundi 19 août, c'est jour de reprise au tribunal de Champ-Fleuri. Ulrich.R, 23 ans, comparaissait pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis en récidive, mais également pour violences ayant entraîné une ITT de 7 jours en état d'ivresse manifeste.



Dimanche 18 août à 1h du matin à Saint-André, la police est appelée par une jeune femme de 28 ans accusant son demi-frère de violences à son encontre. Alors qu'ils sont sortis faire la fête ensemble et qu'ils ont beaucoup bu, la soirée tourne court, car le jeune homme ne supporte pas le comportement de sa soeur auprès des hommes. Après cette crise de jalousie, la jeune femme décide de rentrer chez elle.



Ulrich.R, n'en reste pas là. Il rejoint sa soeur chez elle et la frappe violemment. Claques, coups de poing, coups de pied, tout y passe. C'est en se réfugiant sur le balcon et en criant "au secours" que la jeune fille arrive à le faire fuir. Complètement ivre, il prend les clés de la voiture de sa soeur et prend la fuite. Il est interpellé peu de temps après par la police. Contrôlé sans permis avec un taux de 2,4 g/l de sang, il est placé en cellule de dégrisement dans un premier temps puis en garde à vue.



À la barre, le prévenu peine à reconnaître les faits, justifiant des pressions de l'officier de police lors sa garde à vue. Pour autant, le détail essentiel, mais troublant qu'Ulrich.R apporte au juge lors de l'audience sur les raisons de ce déferlement de coups, est quelque peu surprenant. En effet, sa demi-soeur et lui sont amoureux ... l'un de l'autre. Ils entretiennent une relation cachée. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il la bat. La complexité de leur relation a toujours empêché la jeune femme de déposer plainte. "On s'aime vraiment, mais je l'ai déjà prévenu que c'est la dernière fois. Ça s’est déjà produit, mais moi aussi je rendais", explique-t-elle à la barre.



Une relation particulièrement toxique



"Il n'a de problème avec rien ni personne quand on l'écoute. Sauf quand il a bu !", estime pour sa part la partie civile qui juge cette relation particulièrement toxique. La procureure de la République affirme de son côté "pour regretter, il faut d'abord reconnaître, se positionner de manière claire et assumer les faits qui sont extrêmement graves". Estimant que ces violences sont inacceptables quelle que soit la nature de leur relation, elle requiert une peine mixte de 12 mois de prison, dont 8 avec sursis assorti d'un maintien en détention.



La défense du prévenu qualifie ce dossier de sensible. "Il sort de garde à vue et n'a pas beaucoup dormi, je comprends que sa version soit floue. Il ne reconnaît pas les faits, mais ne les nie pas non plus. La nature de la relation y est pour beaucoup, car c'est une relation cachée. Elle est le vecteur de violence et de jalousie" plaide le conseil du prévenu. Avec un casier judiciaire fort de 4 mentions, le tribunal condamne Ulrich.R à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis et ne prononce pas de mandat de dépôt.