Ivry-sur-Seine: Les cambrioleurs passent à côté de 2,3 millions d’euros et 22 kg de cannabis

Le 25/05/2019 | Par N.P | Lu 196

Pas de chance ! A Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), des cambrioleurs sont passé à deux doigts de rafler un extraordinaire butin : 2,3 millions d’euros et 22 kg de résine de cannabis. Mais les individus ont été pris la main dans le sac.



Les cambrioleurs, qui avaient tenté de se faire passer pour des policiers en portant un brassard de police, étaient en train de monter sur une échelle pour atteindre le balcon lorsqu'un riverain les a aperçus. Après s'être fait insulté, ce dernier a prévenu les forces de l'ordre.



Lorsque les (vrais) policiers arrivent sur les lieux, les cambrioleurs sont déjà partis. Ils découvrent alors des cabas remplis de pains de résine de cannabis dans la douche et des milliers de coupures de 20 et 50 euros dans le bureau. Selon les enquêteurs, il pourrait s'agir d'un appartement servant aux dealers à conserver leur marchandise.