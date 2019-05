J-1 avant l'opération Allô Zimpot: Les experts-comptables à l'écoute des contribuables

Le 16/05/2019 | Par NP | Lu 80

Stop au casse-tête des déclarations de revenus ! Pour la 9e année consécutive, l'ordre des experts-comptables de La Réunion organise l'opération Allô Zimpot, une journée de conseils gratuits et de bonnes astuces pour effectuer votre déclaration de revenus sans douleur.Lors de cette journée, venez rencontrer un expert-comptable bénévole, sans rendez-vous, le vendredi 17 mai 2019 au siège de l'ordre à St-Denis ou à la Cité des métiers de Saint-Pierre. Une consultation libre et confidentielle.Un soutien précieux, et encore plus pour cette première déclaration après la mise en place du prélèvement à la source et de la télédéclaration obligatoire pour tous !Problématiques de l'année blanche 2018 ou des revenus exceptionnels, choix entre flat tax et barème progressif, recalcul du taux de PRL à la source suite à la déclaration d'impôt...Venez chercher toutes vos réponses et les bons conseils auprès d’un expert !Plus d’informations sur www.allo-impot.fr