J-1 avant le début de l’accueil dans les centres de loisirs pour le mois de janvier 2019

Une réunion d’information pour les parents ayant inscrits leur(s) enfant(s) au centre de loisirs d’Eugène Dayot s’est tenue à la salle de conférence ce mercredi 2 janvier.



Pour rappel, le début du séjour dans les centres de loisirs durant ces vacances de janvier 2019 sur le territoire saint-paulois se dérouleront du 03 au 23 janvier 2019. Plus de 2 327 marmailles seront accueillis au sein des 26 accueils de loisirs sans hébergements (ALSH) que compte la commune.



Au cœur même de ces temps de loisirs, le développement durable, un thème de sensibilisation plus que nécessaire. Ainsi, chaque action et geste individuel seront proposés dans les animations éducatives en direction des jeunes âgés de 3 à 17 ans qui auront pour objectif de contribuer à une amélioration du bien-être de la planète.

L’ordre du jour de cette réunion était axé sur la présentation de l’équipe encadrante, des activités durant le séjour, des conditions d’accueil. Adressant ces meilleurs vœux pour l’année 2019 aux parents, le premier magistrat, Joseph Sinimalé a rappelé que « mis à part le coté festif et les activités de loisirs qui seront proposés, il est primordial d’inculquer des notions de développement durable dès le plus jeunes âges pour qu’au sein même de leur foyer, nos enfants puissent adopter les bons gestes de sauvegarde de notre système écologique et environnemental. » Prenant l’exemple des festivités au lendemain des fêtes du nouvel an sur la plage de l’Hermitage où plus de 15 000 tonnes de déchets ont été ramassés, le maire insiste sur le fait de ne pas laisser nos marmailles, notre génération future, inactifs mais des citoyens au cœur même des actions de grande envergure.