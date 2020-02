"J’attends les p’tites beautés" : Un homme se filme en train de harceler des jeunes femmes

Le 09/02/2020 | Par Charlotte Molina

Un homme se filme en direct sur Facebook alors qu’il harcèle des femmes à la gare routière du Port. Il explique face caméra "attendre des p’tites beautés" rentrant du collège ou du lycée.



L’individu les interpelle et les filme même à leur insu et sans leur accord :"Tu es magnifique, tu as de jolis traits" ; "toi tu as un beau sourire, tu as de jolies dents"; "ou lé pas intéressée?".



Il précise qu’il aime s’en prendre aux jeunes femmes de 14 à 19 ans, "après lé trop vieux".



La vidéo a provoqué de nombreuses réactions de colère sur le réseau social.