JH Ratenon apporte son soutien à Dominique Gigan

Le 18/09/2019 | Par B.A | Lu 1160

Dans un communiqué (ci-dessous), le député France Insoumise Jean-Hugues Ratenon regrette l'attitude de Terreos et apporte son soutien au président de la FDSEA Dominique Gigan, condamné à un an de prison ferme suite à un ralé-poussé en plein conflit social. Le député rappelle que les violences policières liées au mouvement social des Gilets Jaunes ne font pas l'objet de la même sévérité de la part de la Justice française.

Prison ferme contre le Président de la FDSEA : apaisement et unité

Jean Hugues RATENON

Député de La Réunion

J’apprends que le Président de la FDSEA s’est rendu de lui-même aujourd’hui à la brigade de gendarmerie de St Benoit suite à un mandat d’arrêt délivré vendredi par la justice après sa condamnation à 1 an de prison ferme pour « violences aggravées » le 05 décembre 2017 sur la balance de beaufonds.Je trouve cette condamnation particulièrement sévère au regard des faits et des circonstances. C’est un avis et non un commentaire sur la décision de justice.Dans ce genre de manifestations, il y a régulièrement des moments de tensions et des ralé poussé peuvent se produire. Ce n’est pas la première fois ni la dernière.Je constate que lors des différents rassemblements des gilets jaunes tant à Paris qu’à la Réunion, des policiers et gendarmes ont fait usage de lanceurs de balle de défense blessant des manifestants, éborgnés certains. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune condamnation à de la prison ferme.Dans le cas précis de Dominique GIGANT, les violences sont loin d’être de cet ordre. Il est regrettable que TEREOS ait maintenu sa plainte alors qu’il prônait pas plus tard qu’au mois de juin dernier l’unité de la profession : syndicats-planteurs-usiniers, quand il s’est agi de se battre pour le maintien de l’aide compensatoire de 28 millions d’euros à la filière canne-sucre.Un combat gagné grâce à l’unité. La FDSEA comme les autres syndicats ont répondu présent.Il est dommage que l’usinier n’ait pas retiré sa plainte et trouvé une autre solution avec le syndicaliste pour indemniser la victime.Ce n’est que rassemblés que nous pourrons faire avancer les causes de l’intérêt général et non quand cela arrange des intérêts individuels.Pour apaiser le dialogue social et envisager sereinement la pérennisation de la filière canne-sucre avec tous ses acteurs, TEREOS devrait envoyer un signal à la profession.J’exprime ma solidarité au Président et aux membres du syndicat FDSEA.