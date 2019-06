JIOI 2019: La flamme des jeux ravivée à La Réunion

Le 24/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 339

Les Jeux des Îles se déroulent tous les quatre ans. Après La Réunion en 2015, la 10e édition se déroulera cette année à l'île Maurice, du 19 au 28 juillet prochain. La dernière fois que l'île soeur avait été terre d'accueil pour ce grand événement sportif dans l’océan Indien, c'était en 2003.



Les JIOI représentent un véritable enjeu sportif, économique et touristique dans la région océan Indien par les objectifs qu’ils mettent en oeuvre. C'est pourquoi, en ce lundi 24 juin, La Région Réunion, en tant que grande supportrice, a elle aussi tenu à montrer son soutien à tous les sportifs réunionnais et sa fierté de les voir sélectionner au niveau national.



Comme acte symbolique, la flamme des Jeux des îles de l’océan Indien à La Réunion a été ravivée. En effet, après avoir fait le tour de 24 écoles labellisées "génération 2024" à Mayotte depuis le 15 juin dernier, la flamme va parcourir plusieurs écoles de l'île à partir de demain, mardi 25 juin, jusqu'au 6 juillet prochain, toujours dans le cadre des futurs Jeux olympiques prévus à Paris.



"Un moment fort et solennel", selon Didier Robert, président de la Région Réunion, à quelques jours du lancement des Jeux des Iles. Pour Yolaine Costes, vice-présidente de la Région en charge des dossiers de la continuité territoriale, de la mobilité, du sport et de la pêche, "rallumer la flamme est symbolique, c'est montrer que toute une île est derrière une délégation". "Les Jeux des Iles, c'est un moment de partage de rencontre c'est du rêve tout simplement. Cela permet d'élargir les championnats et de se développer aussi bien pour les sportifs que pour les coachs".