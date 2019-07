JIOI: Moisson de médailles d'or pour Maurice, La Réunion 3ème derrière Madagascar

Le 28/07/2019 | Par N.P | Lu 807

Maurice remporte ces dixièmes Jeux des Iles de l'Océan Indien, avec pas moins de 93 médailles d'or, loin devant Madagascar, qui emporte 48 médailles d'or, puis La Réunion, 43.



Maurice s'est distinguée dans les disciplines suivantes: badminton, athlétisme, cyclisme, boxe, volley ball et voile. Madagascar emporte la mise en basket ball, haltérophilie et rugby. La Réunion, outre sa première place ce dimanche en football, a gagné la première marche du podium en beach volley, natation et judo.